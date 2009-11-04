У Києві лабораторно підтвердили перший випадок захворювання на грип А

За інформацією Київської СЕС, 2 листопада в столиці “вперше за останні тижні у швидкому тесті отримано позитивний результат щодо грипу А при дослідженні матеріалу від 17-річної дитини”.

Про це повідомляє сайт Київської міської санітарно епідеміологічної служби.

Згідно з повідомленням, “за 02.11.09 року в вірусологічній лабораторії Київської міської СЕС проведено: 27 досліджень по методу Люм, 5 досліджень на культури клітин (ЦКДЛ), методом швидких тестів – 2 дослідження. Вперше за останні тижні у швидкому тесті отримано позитивний результат щодо грипу А при дослідженні матеріалу від 17-річної дитини, матеріал направлено на дослідження до вірусологічної лабораторії Центральної СЕС МОЗ України. Всього з м. Києва 02.11.09 року направлено 6 зразків для вірусологічного дослідження в Центральну СЕС МОЗ України”.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на засіданні оперативного штабу по протидії розповсюдженню грипу, резюмуючи представлену інформацію, сказав: «Епідемічний поріг не пройдено в Києві, жодного випадку захворювання на грип немає: ні на небезпечний «свинячий» грип, ні на звичайний».

Перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА тоді повідомила: «Лабораторними дослідженнями жодного випадку підтвердження грипу – просто грипу - не виявлено».

Водночас, за інформацією СЕС за 3 листопада, у Києві перевищено епідпоріг захворюваності на грип і ГРВІ. За даними СЕС, у Києві за 2 листопада діагноз грип та ГРВІ встановлено 10 тис. 890 особам. Захворюваність в 2,4 рази вища за аналогічний день попереднього тижня. Дорослих захворіло 6 тис. 775 осіб, що в 3,2 рази більше, ніж 26 жовтня (2 тис. 62 хворих), захворюваність серед дітей зросла в 1,7 раза, захворіло 4 тис. 115 осіб. Захворюваність серед школярів зросла в 1,9 рази – до 1 тис. 737 осіб. Госпіталізовано 16 осіб, у тому числі 10 дітей, летальних випадків не зареєстровано.

Фахівці Київської СЕС прогнозують подальше зростання захворюваності на грип та ГРВІ в місті.