У Криму оголосили штормове попередження

На 4-5 листопада в Автономній Республіці Крим оголошено штормове попередження.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

Згідно з повідомленням, 4 і 5 листопада на території Криму очікуються сильні зливи і грози, в горах сильний сніг.

4 листопада в Криму північно-східний вітер швидкістю 8 м/с, температура повітря вночі -3 градуса тепла, вдень - 5-9 тепла. Крім того, місцями на території півострова очікується дощ і мокрий сніг.