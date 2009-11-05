Ющенко й Лукашенко ухвалили Спільне комюніке

Сьогодні Президенти України та Республіки Білорусь Віктор ЮЩЕНКО і Олександр ЛУКАШЕНКО за результатами переговорів ухвалили Спільне українсько-білоруське комюніке.

Про це повідомляє прес-служба Президента України з посиланням на заступника глави Секретаріату Президента Андрія ГОНЧАРУКА.

За його словами, в документі відзначено, що відносини партнерства між двома державами виходять на якісно новий етап свого розвитку. Сторони підтвердили, що подальше зміцнення рівноправних та взаємовигідних відносин є одним із пріоритетів зовнішньої політики двох держав. Важливе місце серед пріоритетів займає питання завершення процесу договірно-правового оформлення спільного кордону. На підставі взаємних зустрічних кроків білоруська сторона внесла на ратифікацію до Національних зборів Республіки Білорусь Договір між Україною та Республікою Білорусь про державний кордон.

У спільному документі глави двох держав відзначили позитивну динаміку двостороннього торговельно-економічного співробітництва України та Білорусі. Так, упродовж останніх п’яти років зовнішньоторговельний оборот між державами збільшився у понад 6 разів і в 2008 році перевищив 5 млрд. дол.

З метою ефективного використання потенціалу сторін, зокрема, у сфері виробництва продукції агропромислового комплексу визначено за доцільне провести до кінця 2009 р. чергове засідання українсько-білоруської робочої групи у справі збільшення взаємної присутності на ринках України та Білорусі сільськогосподарської, харчової та іншої продукції. У цьому контексті Президенти України та Білорусі підтримали також ініціативу створення спільної українсько-білоруської Продовольчої компанії. Важливим елементом заходів з інтенсифікації двосторонньої торговельно-економічної взаємодії має стати Українсько-білоруський економічний форум, який буде проведено у 2010 році під егідою глав двох держав.

Суттєвий потенціал та перспективи, відзначено у Комюніке, сторони мають у контексті реалізації ініціативи ЄС «Східне партнерство». У ході переговорів Президентами України та Білорусі досягнуто домовленості про взаємодію та координацію зусиль з метою просування та реалізації спільних проектів та ініціатив у рамках згаданої ініціативи ЄС.

Заступник глави Секретаріату Президента наголосив, що йдеться, серед іншого, про спільні дії із залучення фінансових ресурсів ЄС у рамках імплементації флагманської ініціативи «Інтегроване управління кордонами», що підвищить рівень облаштування українсько-білоруського кордону.

З метою налагодження дієвого співробітництва в енергетичній сфері домовлено продовжувати реалізовувати спільні заходи з метою збільшення об’ємів транзиту нафти, газу та електроенергії територіями України та Білорусі. З цією метою Міністерства енергетики двох держав проведуть відповідні переговори до кінця цього року. Також до 2010 року має відбутися VIII засідання Українсько-Білоруської комісії зі співробітництва у сфері науки й технологій.

А.ГОНЧАРУК також повідомив, що в рамках візиту було проведено урочисте відкриття Центру білоруської мови та культури на базі Інституту філології Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. За участю Президентів України та Білорусі було закладено камінь в основу майбутнього пам’ятника видатному білоруському письменникові, поетові та драматургу Володимиру Короткевичу.