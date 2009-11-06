Нафтогаз обіцяє розрахуватися з Газпромом до кінця дня

«Нафтогаз України» обіцяє розрахуватися за спожитий у жовтні російський газ до кінця дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав начальник управління зі зв`язків з громадськістю і ЗМІ НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Сподіваюся, що до кінця дня в робочому порядку ми вас повідомимо про позитивний результат», - сказав він.

При цьому В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ не повідомив, за рахунок яких коштів буде проведено розрахунки.

«Це питання до Національного банку і Міністерства фінансів. Ми розраховуватимемося тими коштами, які будуть у нас на рахунку. НАК «Нафтогаз України» виконає свої контрактні зобов`язання», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада, виступаючи в парламенті, прем`єр-міністр Україна Юлія ТИМОШЕНКО сказала, що НАК "Нафтогаз України" має перерахувати російському "Газпрому" 4 млрд. грн. за спожитий у жовтні природний газ.

5 листопада джерело в уряді повідомило УНІАН, що для забезпечення розрахунків з ВАТ «Газпром» за поставлений у жовтні 2009 року газ Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) реструктурує податкові зобов`язання НАК «Нафтогаз України».

Водночас, Президент України Віктор ЮЩЕНКО в телефонній розмові проінформував Президента Європейської Комісії Жозефа Мануеля БАРРОЗУ, що Україна може використати для розрахунку за імпортований в жовтні російський газ частину спеціальних прав запозичення (СПЗ). Зокрема, В.ЮЩЕНКО повідомив про ініціативу МВФ використовувати для розрахунку частину спеціальних прав запозичення, одержаних нашою країною в результаті останнього розподілу, здійсненого за рішенням Ради керівників МВФ у серпні цього року. За словами Президента України, він дав доручення Національному банку пропрацювати з фахівцями МВФ можливість розрахунку за імпортований у жовтні 2009 року природний газ з використанням СПЗ.

***Спеціальні права запозичення (спецвалюта МВФ, SDR) - не є грошовими коштами і використовуються як резервний актив, а також для розрахунків усередині МВФ. Використання СПЗ аналогічно отриманню кредиту, за них платяться відсотки. У разі потреби ці СПЗ може бути обмінено на іноземну валюту.

Засідання Ради керівників МВФ 28 серпня 2009 року ухвалило рішення про загальний розподіл 250 млрд. доларів США у вигляді спеціальних прав запозичення. Відповідно до частки нашої країни до золотовалютних резервів Національного банку було зараховано еквівалент 2,04 млрд. доларів.