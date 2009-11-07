Сьогодні до Києва прилетять гуманітарні маски з Австрії

Сьогодні до Києва з Австрії прибуде літак із гуманітарним вантажем вартістю 2,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у представництві Європейської комісії, прибуття першої партії допомоги в рамках місії експертів ЄС з цивільного захисту, що розпочалася 6 листопада, очікується в Києві рано-вранці 7 листопада. Загальна вартість допомоги, наданої Австрією, становить 2,5 млн. грн.

Половина витрат на транспортування вартістю 850 тис. грн. покривається Механізмом цивільного захисту Європейського Союзу.

Вантаж загальною вагою 10,4 тонн складається із захисних масок (464 тис. 640 штук), рідини для дезінфекції обличчя, рук і поверхонь (3 тис. пляшок) і захисних рукавичок (150 тис. пар).

Як повідомляв УНІАН, в Україні вчора розпочали роботу медичні експерти з Європейського Союзу. Команда складається з п`ятьох експертів - досвідчених лікарів з Австрії, Франції, Німеччини, Латвії та Швеції. Експертів супроводжує працівник Центру моніторингу та інформації Єврокомісії, який координує питання у сфері цивільного захисту.