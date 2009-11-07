Погода на неділю

Завтра у західній частині України очікуються дощі, на решті території без істотних опадів, лише вночі у північних областях місцями невеликий дощ.

Як повідомили УНІН в Укргідрометцентрі, вночі та вранці у південній, східній частині та більшості центральних областей місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у Житомирській, Вінницькій, Одеської областях та на узбережжі морів до 12° тепла, вдень 8-13°, у південній частині та на Закарпатті 11-16°, у Криму 15-20°; у східній частині вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла.

У Київській області у неділю вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 6-8°, вдень 10-12°.