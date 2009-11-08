Через падіння стіни старого будинку постраждала дитина

У Одесі сталося часткове руйнування стіни старого триповерхового будинку, в результаті якого постраждала 12-річна дитина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, інцидент стався вчора близько 17.00. У 9-квартирному будинку спорудження 1880 року сталося часткове завалювання несучої стіни.

Постраждалу дитину госпіталізовано в обласну дитячу лікарню у задовільному стані.

За рішенням міської влади 14 жителів будинку тимчасово відселено у готель «Центральний».

Сьогодні мерія проведе спеціальну нараду з приводу інциденту.