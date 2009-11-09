Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я оцінюють ситуацію з грипом на Прикарпатті як контрольовану. Про це повідомила на брифінгу заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації Зоя ЦІХОНЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, експерти ВООЗ на Прикарпатті працювали в субота і неділю.

«Експерти були в Івано-Франківському перинатальному центрі, в центральній міській лікарні, вони зустрічалися з головою Івано-Франківської облдержадміністрації, – сказала вона. - Є їхні певні рекомендації. В принципі, вони оцінюють ситуацію як контрольовану і заходи, які вживалися в області, були абсолютно адекватні. Так. як діють всі в цілому світі”.

З.ЦІХОНЬ вважає, що померлі хворі почали приймати препарат «Таміфлю" запізно. «Я робила сама моніторинг за тим, як приймали хворі, які померли, препарат «Таміфлю» антивірусної дії, – зауважила заступник начальника обласного управління охорони здоров’я. – Практично, всі хворі отримували його пізніше четвертого дня. Тобто, в той день, коли вони приходили в стаціонар. А препарат «Таміфлю» найбільш ефективний в перші 40 годин».

Вона також повідомила, що «зараз в нас практикується нова методика введення «Таміфлю». «Поки що ми пробуємо її для важких хворих, які знаходяться на інкубації - введення його інтрахеально», повідомила З.ЦІХОНЬ.

Як повідомляв УНІАН, на Прикарпатті від вірусної пневмонії померло 24 людини.