Азаров готує пенсіонерам подарунок

Уряд готує постанову щодо зменшення витрат на оплату житлово-комунальних послуг пенсіонерами - з 20 до 15% їх сукупного доходу.

За повідомленням прес-служби Міністерства фінансів, з метою соціального захисту найбільш вразливих верств населення урядом опрацьовується проект постанови щодо зменшення розміру витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Відзначається, що дана постанова стосуватиметься сімей, які складаються тільки з пенсіонерів та інших непрацездатних осіб.

З 1 січня поточного року передбачається зменшення розміру витрат на оплату житлово-комунальних послуг з 20 до 15% їх сукупного доходу у разі їхнього звернення за призначенням житлових субсидій.

Проект відповідної постанови буде розглянуто на найближчих засіданнях Кабміну.

У повідомленні також йдеться, що у 2006 році загальний обсяг перерахованої з держбюджету місцевим бюджетам субвенції на надання пільг та субсидій населенню в оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги збільшився на 36,7% порівняно з 2005 роком і склав 2 млрд 215,5 млн.гривень.

Українська правда