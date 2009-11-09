Армія дожилася: літаки Міг-29 вже ремонтують по бартеру

У Міністерстві оборони України вимушені “забути” про перспективи підвищення соціальних стандартів військовослужбовців у 2010 році.

Про це йдеться в інтерв’ю директора Департаменту фінансів Міноборони Івана МАРКА газеті “Народна армія” (№197 за листопад 2009 року).

“Посадові оклади військовослужбовців на 55% менше окладів державних службовців”, - констатував І.МАРКО.

Водночас, за його словами, з цього приводу були доручення Кабінету міністрів щодо застосування єдиних засад у грошовому забезпеченні та заробітній платі, але вони не виконуються. Також два роки тому, повідомив представник Міноборони, було порушене питання про підвищення окладів за військові звання, яке було підтримане указом Президента.

“Порівняйте! У полковника оклад за військове звання – 135 грн., а у лейтенанта –110 грн. Про яку мотивацію до кар`єрного росту може йтися, коли різниця становить лише 25 грн.? Було підготовлено відповідний проект постанови Кабінету міністрів, але рішення так і не було прийнято. Показовим є те, що в цьому питанні нам було відмовлено ще до початку кризи, коли економіка ще не мала сьогоднішніх проблем”, - зазначив І.МАРКО.

Він також повідомив, що “у цьому році нам (Міністерству оборони України – УНІАН) офіційно відповіли, що реальний стан у державі не дозволить підвищити грошове забезпечення й у 2010 році”. “Тобто про підвищення соціальних стандартів слід забути”, - констатував І.МАРКО.

Він навів статистику, що молодий військовослужбовець контрактної служби отримує зарплату, удвічі меншу за середню зарплату в Україні. Як наслідок, за даними Міноборони, спостерігається чітка тенденція до зменшення бажаючих служити за контрактом. “Так, у першому півріччі 2009 року було прийнято на службу за контрактом на 41% контрактників менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Крім цього, у першому півріччі 2009 року звільнення військовослужбовців служби за контрактом перевищило їх прийом, отже, нині очевидна втрата наявного кадрового потенціалу”, - констатував І.МАРКО і зауважив, що “навіть лейтенант, командир, який найближче всіх знаходиться до солдата, отримує менше, ніж молодий цивільний фахівець”.

“Мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум збільшуються, а рівень грошового забезпечення військовослужбовців залишається мізерним. Це неприпустимо”, - заявив директор Департаменту фінансів військового відомства.

Він наголосив, що якщо за держбюджетом 2010 року Міноборони отримає 19,8 млрд. грн. – на що є рішення Ради національної безпеки та оборони України, – то “вивести армію з “піке” цілком можливо”.

“Закупили б озброєння, техніку, підвищили б соціальні стандарти. Але без цих коштів забезпечити обороноздатність на належному рівні буде вельми проблематично. Звичайно, будемо шукати вихід. В який спосіб? Ось днями прийнято постанову Кабміну про передачу майна в рахунок наданих нам послуг з ремонту авіаційної техніки. Повернулися, просто кажучи, до бартеру. Тобто, з п`яти Міг-29 два передаємо компанії-виконавцю ремонтних робіт, і лише три повертаємо у стрій...”, - пояснив І.МАРКО.

Водночас, за його словами, якщо Міноборони отримає фінансування по загальному фонду 8,2 млрд. грн., що зараз заплановано в урядовому проекті держбюджету на 2010 рік, то з цієї суми 7 млрд. грн. становитиме лише фонд оплати праці і продовольства.

“Сюди навіть не входить оплата комунальних послуг... Стандарти, ціни, тарифи зростають, і ми за ними не встигаємо”, - резюмував директор Департаменту фінансів Міноборони.