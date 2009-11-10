Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 8,17 грн./дол., продають – за 8,24 грн./дол., курс майже не змінився порівняно з 9 листопада. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,12-8,21 грн./дол., з продажу – в межах 8,22-8,28 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках небагато підвищився порівняно з 9 листопада, і сьогодні становить 12,19/12,40 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 12,12-12,28 грн./євро, з продажу – в межах 12,32-12,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 9 листопада знизився на 0,8% і становить у середньому 0,2713 грн./рубль, продажу – не змінився - 0,2849 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,283 грн./рубль, з продажу – в межах 0,281-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,17 грн./дол., продажу – 8,24 грн./дол. Курс трохи підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,13-8,19 грн./дол., з продажу – в межах 8,22-8,28 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва підвищився на 0,2% порівняно з 9 листопада і становить 12,22/12,37 грн./євро.

Пропозиції банків Києва з купівлі євро коливаються в межах 12,15-12,25 грн./євро, з продажу – в межах 12,33-12,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках столиці порівняно з 9 листопада підвищився на 0,5% – до 0,2731 грн./рубль, продажу – не змінився – 0,2852 грн./рубль.

Пропозиції банків столиці з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,2815 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2825-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,15/8,29 грн., євро – 12,15/12,45 грн., рубль – 0,22/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,10/8,30 грн., євро – 11,85/12,55 грн., рубль – 0,27/0,29 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,17/8,23 грн., євро – 12,20/12,40 грн., рубль – 0,284/0,287 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 10 листопада, становить: гривні до долара США – 7,9903, до євро – 11,972666, до російського рубля – 0,27696.