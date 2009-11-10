У Києві бандити в медичних масках пограбували подружжя на $350 тисяч

Співробітники столичної міліції затримали двох чоловіків, які пограбували подружжя на 350 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в місті Києві, напад на подружжя було скоєно у п’ятницю ввечері в Печерському районі, коли чоловік і дружина виходили з офісу юридичної фірми.

За даними міліції, нападники знали про те, що подружжя матиме при собі велику суму грошей, отриману від продажу власного будинку, і чекали їх в автомобілі. Тільки-но чоловік і дружина вийшли з офісу, двоє невідомих з медичними масками на обличчях вийшли з автомобіля, при цьому один з них вистрілив жінці в обличчя з пістолета, пристосованого для відстрілу гумових куль, а інший вихопив у її чоловіка портфель з грошима. Після цього нападники сіли в автомобіль і зникли.

В результаті оперативно-розшукових заходів, особи обох нападників були встановлені, і вже наступного дня вранці їх затримали, гроші повернуто власникам.

Як зазначили в міліції, внаслідок нападу жінка не отримала серйозних травм і від госпіталізації відмовилась. Наразі стосовно затриманих здійснюються відповідні слідчі дії.