Київське метро залишає лише один вид річних проїзних

У Київському метрополітені скоротили різновиди річних проїзних квитків, залишивши лише той, який забезпечує проїзд пасажира починаючи з 1 січня й закінчуючи 31 грудня.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби КП “Київський метрополітен” Надія ШУМАК.

“Річні проїзні, якщо ви пам`ятаєте, у нас були трьох видів: коли в листопаді (2008 року - УНІАН) ми ввели новий тариф, відразу ж запустили проїзні на 12 місяців, потім - річні проїзні, які діяли з 1 грудня по 30 листопада, й третій вид – безпосередньо річний, тобто діяв із 1 січня по 31 грудня. Зараз уже їх не буде. Будуть тільки з 1 січня, тобто календарні річні проїзні”, - сказала Н.ШУМАК.

За її інформацією, вартість одного такого проїзного квитка залишається 910 грн., тобто ціна, яка була встановлена й затверджена ще в січні цього року розпорядженням КМДА (№90 від 28 січня 2009 року – УНІАН). Придбати його можна буде в касах метро в грудні.

Керівник прес-служби також зазначила, що зараз на проїзні квитки в метро на тривалий термін – місяць, квартал, а також рік - діють ціни, встановлені відразу після рішення про зниження вартості проїзду з 2 грн. за одну поїздку до 1,7 грн. Зокрема, проїзний на один місяць коштує 95 грн., на квартал - 260 грн.

“У річних проїзних не обмежуватиметься кількість поїздок. Не було такого розпорядження, щоб ми обмежували кількість поїздок ні в місячних, ні в річних, ні в квартальних”, - підкреслила Н.ШУМАК.

Також вона зазначила, що школярі продовжують безкоштовно їздити в метрополітені столиці й, швидше за все, наступного року цю пільгу для них буде збережено: «Нічого поки не змінюється. Ми ніяких розпоряджень із КМДА не отримували, й нічого із цього приводу не говорять. Здається, і з 1 січня, скоріш за все, також діти їздитимуть безкоштовно”.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня КМДА оприлюднила проект рішення, відповідно до якого, зокрема, планується обмежити кількість поїздок у проїзних квитках на місяць на проїзд у метрополітені до 70.