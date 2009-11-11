Виявлено валізу з 16 кг ртуті

У Запорізькій області у землі знайдено валізу з 16 кг ртуті.

Як повідомили УНІАН у ГУ МНС у Запорізькій області, повідомлення про те, що в землі знайдено валізу з речовиною, схожою на ртуть, надійшло сьогодні з Токмака.

"Виїхавши на місце події, рятувальники на околиці міста дійсно виявили у землі валізу з 16 заповненими ртуттю гумовими колбами загальною вагою 16 кг", - повідомили у Запорізькому ГУ МНС.

На даний момент всі знайдені колби вилучено, вивезено і передано на відповідальне зберігання.

Походження заповненої ртуттю валізи з’ясовується, вирішується питання про утилізацію.