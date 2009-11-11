Усім школярам зроблять щеплення від вірусу A/H1N1

Усі школярі Угорщини будуть безплатно щеплені від вірусу A/H1N1, повідомив у середу журналістам міністр охорони здоров`я Тамаш Секей.

Хоча в останні дні через поширення ГРВІ довелося закрити на карантин одразу дві середні школи, в країні як і раніше немає епідемії свинячого грипу, наголосив міністр.

Водночас, за рекомендацією ВООЗ, уряд дещо змінив національну програму захисту від вірусу A/H1N1 - за рішенням кабінету міністрів всім без винятку школярам буде зроблено щеплення від свинячого грипу до 18 грудня цього року, наводить його заяву РІА "Новости".