Усім школярам зроблять щеплення від вірусу A/H1N1
22:55, 11 листопада 2009Суспільство
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Повідомлення з Угорщини
Усі школярі Угорщини будуть безплатно щеплені від вірусу A/H1N1, повідомив у середу журналістам міністр охорони здоров`я Тамаш Секей.
Хоча в останні дні через поширення ГРВІ довелося закрити на карантин одразу дві середні школи, в країні як і раніше немає епідемії свинячого грипу, наголосив міністр.
Водночас, за рекомендацією ВООЗ, уряд дещо змінив національну програму захисту від вірусу A/H1N1 - за рішенням кабінету міністрів всім без винятку школярам буде зроблено щеплення від свинячого грипу до 18 грудня цього року, наводить його заяву РІА "Новости".
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