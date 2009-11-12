В Українi минулої доби сталося 687 ДТП: 16 загиблих, 110 поранених

В Українi минулої доби сталося 687 дорожньо-транспортних пригод, в яких 16 осіб загинули, 110 - поранено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, на Київщині, поблизу села Антонівка Сквирського району, водій автомобіля “ВАЗ 21099” на віражі з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем “Skania” з напівпричепом, що рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів автомобіля “ВАЗ” від отриманих травм загинули.

А в Севастополі ввечері зіткнулися два маршрутних автобуси. Зокрема, водій автобуса “Богдан А-09201”, рухаючись по вул. Пожарова в напрямку площі Повсталих, не вибрав безпечну швидкість та дистанцію та скоїв зіткнення з автобусом „Mersedes-BENZ 312 D”, що рухався попереду в попутному напрямку.

На момент скоєння дорожньо-транспортної пригоди в обох автобусах перебувало 35 пасажирів. Внаслідок ДТП троє пасажирів автобуса “Mersedes” отримали тілесні ушкодження.