Житомирщину називають українським Уралом

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ЗАБЕЛА наголошує на необхідності стабілізувати роботу підприємств стратегічної для держави каменедобувної галузі Житомирщини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

За словами Ю.ЗАБЕЛИ, «створення потужного промислового гірничого комплексу на основі природних ресурсів, на які багата наша область, є пріоритетним напрямом економічного розвитку Житомирщини».

Ю.ЗАБЕЛА наголосив, що для цього він підписав відповідне розпорядження «Про стабілізацію роботи підприємств каменедобувної галузі».

Голова Житомирської ОДА зазначив, що за останні 5 років виробництво продукції у добувній промисловості області зросло в 1,9 рази, а з оброблення декоративного та будівельного каменю - в 1,7 рази.

«Проте внаслідок негативного впливу глобальної фінансової економічної кризи обсяги виробництва продукції добувної галузі в поточному році зменшилися на чверть, погіршилися показники ефективності виробництва, зросла заборгованість із виплати заробітної плати», - сказав Ю.ЗАБЕЛА.

Керівник області сказав, що заходи зі стабілізації роботи підприємств каменедобувної галузі передбачають передусім їх паспортизацію.

«Відповідні установи та органи влади також підготують клопотання до уряду про внесення змін до законодавства для вирішення проблем, що стримують розвиток добувної галузі», - додав Ю.ЗАБЕЛА.

Голова Житомирської ОДА підкреслив, що в регіоні також введуть єдиний порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами з урахуванням інтересів діючих гірничих підприємств, за кошти яких розвідані та розробляються родовища, і розвиток яких потребує розширення обсягів розвіданих запасів.

Як повідомлялося, Житомирську область називають українським Уралом в мініатюрі, оскільки тут знаходиться найбільше в країні корисних копалин, родовищ граніту, лабрадориту, тощо.