Женевські переговори щодо вільної торгівлі буде продовжено в Києві

У Женеві з 3 по 6 листопада проходив третій раунд переговорів про укладення Україною Угоди про вільну торгівлю з Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ).

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки України, опублікованому на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, делегації сторін за участю експертів Постійного представництва України при Відділенні ООН і інших міжнародних організаціях у Женеві продовжили узгодження розділів проекту Угоди про вільну торгівлю в рамках шести окремих робочих груп.

У повідомленні зазначається, що сторони досягли істотного прогресу по всіх напрямах переговорного процесу, особливо в робочих групах з питань торгівлі товарами, зокрема сільськогосподарськими, доступу до ринку послуг.

Крім того повідомляється, що були досягнуті домовленості щодо тексту майбутньої угоди в розділах інвестицій і конкуренції, гармонізації законодавства і інституційних положень.

Також, за інформацією Мінекономіки, під час переговорів їх учасники активно обговорювали питання забезпечення доступу до ринку державних закупівель. Зокрема, за технічної і фінансової допомоги Швейцарії для десяти українських експертів з 2 по 4 листопада був проведений учбовий семінар з організації системи державних закупівель в країнах ЄАВТ.

Сторони домовилися провести наступний раунд переговорів у лютому 2010 року в Києві.

Довідка УНІАН. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) створена в 1960 році за Стокгольмською конвенцією. До складу ЄАВТ входять Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн. Три країни ЄАВТ (окрім Швейцарії) є частиною внутрішнього ринку Європейського Союзу через Угоду про Європейський економічний простір (ЄЕП), яка набула чинності в 1994 році.