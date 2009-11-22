У Британії виявили вірус свинячого грипу, стійкий до Таміфлю

Представники британського національної служби охорони здоров`я заявили про те, що в країні поширюється стійкий до препарату Таміфлю вірус свинячого грипу, передає ВВС.

П`ять пацієнтів, які проходили лікування у відділенні інфекційних захворювань в лікарні при університеті Кардіффа, заразилися новим видом вірусу.

Як вважають лікарі, троє людей заразилися вірусом у лікарні.

Ці випадки називають першим прикладом передачі вірусу, стійкого до препарату Таміфлю, – його використовують для лікування свинячого грипу.

До сьогодні вже було відомо про декілька десятків випадків стійкості вірусу до Таміфлю, але раніше вірус не передавався від одного такого пацієнта до іншого.

Двоє пацієнтів уже одужали і виписалися з лікарні Кардіффа. Один знаходиться у відділенні інтенсивної терапії, двох інших перевели у палати.

Вірусологи вважають можливою появу інших видів вірусу свинячого грипу, окрім відомого штаму H1N1.

Лікарі говорять, що, незважаючи на випадки стійкості вірусу до Таміфлю, препарат усе одно рекомендований до застосування у разі захворювання на свинячий грип.

Минулого тижня в Британії було зареєстровано близько 53 тис. випадків зараження свинячим грипом. Ця кількість нижча, ніж минулого тижня, коли свинячим грипом заразилися 64 тис. британців.

Власті говорять, що купили достатню кількість препарату Тафмілю, який може полегшити симптоми свинячого грипу і знизити ризик ускладнень.