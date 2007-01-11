Ціни на залізничні квитки підскочать з 1 лютого

Міністерство транспорту і зв`язку України має намір розпочати поетапне підвищення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом на внутрішньому сполученні на 33% з 1 лютого 2007 року.

Про це йдеться в наказі міністерства від 29 грудня 2006 року №1222, опублікованому на сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, з 1 лютого тарифи від існуючих будуть підвищені на 10%, з 1 квітня – на 21% і з 1 липня 2007 року – на 33%. Наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції 29 грудня 2006 року (№1386/13260).

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2007 року, згідно із раніше затвердженим графіком, тарифи на пасажирські залізничні перевезення були підвищені на 10%. Згідно з графіком, підвищення планувалося проводити поетапно – на 10% з 1 січня 2007 року, потім ще на 10% - з 1 квітня і ще на 10% - з 1 липня 2007 року.

Кабінет міністрів доручив Мінтрансу анулювати наказ про підвищення з 1 січня на 10% тарифів, оскільки, на думку уряду, на сьогодні не існує жодних передумов індексувати залізничні перевезення пасажирів. Наказ про скасування підвищення на 10% тарифів на залізничні пасажирські перевезення Мінтранс видав 9 січня ц.р. Таким чином, збільшені на 10% тарифи в діяли трохи більше тижня – з 1 січня по 9 січня

З 12 червня 2006 р. тарифи на перевезення пасажирів в поїздах були підвищені, в середньому, на 43%.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень за підсумками 2006 року очікуються на рівні 2,5 млрд. грн. За даними Мінтрансу, підвищення пасажирських тарифів «Укрзалізниці» в червні (в середньому, на 43%) дало можливість компенсувати лише 0,5 млрд. грн. збитків, решта 1,9 млрд. грн. покриватиметься за рахунок «Укрзалізниці».