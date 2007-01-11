На старий Новий рік в Україні йтимуть дощі

12 січня на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно. Часом можливі опади, переважно у вигляді дощу; вночі в Карпатах та на Закарпатті очікуються сильні опади, у південній частині без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°, в Криму до 10° тепла; у Карпатах протягом доби близько 0°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

13-14 січня буде хмарно з проясненнями, часом опади, переважно у вигляді дощу, лише на Одещині, Миколаївщині, а 14 січня і в Криму та більшості центральних областей без істотних опадів. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень у східній частині 1-6° тепла, на решті території 4-9°, 14 січня у західних областях та південній частині до 12° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

15 січня без істотних опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті, а вночі й у східній частині опади, переважно дощ. 16 січня вночі на більшій частині території країни місцями пройдуть невеликі опади; вдень без опадів, лише у східних областях невеликий дощ. Температура вночі 15 січня 0-5° тепла, 16 січня від 3° морозу до 3° тепла; вдень 1-7° тепла, у південній частині до 9°.

У м.Києві та області 12 січня буде хмарно. Часом пройде дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°; по області вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°.

13-14 січня утримається хмарна погода з проясненнями. Часом очікується дощ, лише вночі 13 січня без істотних опадів. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, вдень 13 січня та вночі 14 січня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

15-16 січня без істотних опадів, лише 16 січня вночі місцями невеликі опади, переважно дощ. Температура вночі 15 січня 0-5° тепла, 16 січня від 3° морозу до 3° тепла; вдень 1-6° тепла.