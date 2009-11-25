ВО "Свобода" пропонує Ющенку підтримати Тягнибока

Довірена особа у загальнодержавному виборчому окрузі кандидата в президенти Олега ТЯГНИБОКА вважає, що чинний глава держави Віктор ЮЩЕНКО має підтримати на президентських виборах лідера ВО «Свобода».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Івано-Франківську повідомив заступник голови ВО «Свобода», голова Івано-Франківської обласної організації Олександр СИЧ, який є довіреною особою кандидата в президенти України О.ТЯГНИБОКА. На запитання журналістів, чому політична сила О.ТЯГНИБОКА не приєднається до В.ЮЩЕНКА, оскільки в їхніх програмах є багато спільного, О.СИЧ відповів: «Хай ЮЩЕНКО підтримує ТЯГНИБОКА, тому що рейтинги їх приблизно однакові».

«Оскільки політичні погляди чинного Президента України схожі до політичних переконань Олега ТЯГНИБОКА, то чому б Віктору ЮЩЕНКУ не підтримати Олега ТЯГНИБОКА? – зауважив О.СИЧ. - Віктор ЮЩЕНКО уже показав, що він може, тому настав час для інших». На думку заступника голови ВО «Свобода», «лібералізм чужий націоналізму». «Ліберали виступають за будь-яку свободу, – сказав він. - І за те, що нація є пережитком. А ми маємо ідеологію націоналізму: нація та її збереження».

О.СИЧ також представив сьогодні сімох довірених осіб О.ТЯГНИБОКА, які представлятимуть його інтереси на Івано-Франківщині. Відповідно до виборчих округів ними стали: Роман ОНУФРІЇВ, Ігор ДЕЙЧАКІВСЬКИЙ, Василь ЛУКАШ, Руслан БОГАЧОВ, Василь СКРИПНИЧУК, Галина ФІЛІПОВА та Ганна ДУМІТРАК.

«Ми не володіємо фінансовими, медійними та іншими ресурсами. – додав О.СИЧ. - Тому будемо робити акцент на живому спілкуванні з людьми. Ми сподіваємось на перемогу і будемо брати участь у всіх виборах, і колись таки обов’язково переможемо!».