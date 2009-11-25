Пам’ять блаженної Йосафати вшанували на Прикарпатті

На Прикарпатті вшанували пам’ять блаженної Йосафати Гордашевської, співзасновниці монастиря Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Пам’ять преподобної Йосафати вшановували у м.Надвірна Івано-Франківської області. Особливим моментом для присутніх була можливість доторкнутися до мощів блаженної Йосафати Гордашевської та просити її заступництва.

Вшанування розпочалися Архієрейською Літургією у церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці, яку очолив єпископ-ординарій Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Миколай (СІМКАЙЛО).

Під час Літургії з рук Правлячого Архієрея дияконські свячення отримав Богдан КИКТИК, випускник Львівської духовної семінарії Св. Духа, який продовжив навчання у Папському Літургійному Інституті Св. Ансельма (м.Рим), де закінчив ліцензіатську програму.

На Літургії молилися священики Надвірнянського деканату на чолі з о. мітратом Григорієм СІМКАЙЛОМ та священики, які прийшли привітати сестер служебниць.

На свято пам’яті своєї засновниці прибули сестри служебниці. Владика Миколай привітав сестер і наголосив, що вони мають могутню заступницю в небі. Звертаючись до парафіян єпископ закликав їх не шкодували своїх дітей на служіння Богові, оскільки «такі родини втішаються великим Божим благословенням».

Ще однією ювілейною датою сестер служебниць стало 80-річчя з дня заснування дому-сиротинця, яким опікувалися монахині до 1946 року. На даний час приміщення відремонтоване і використовується як реколекційний дім церкви.

Довідка УНІАН. Йосафата Гордашевська народилася 20 листопада 1869 року у Львові, в бідній сім’ї. У 1892 році сестра Йосафата, разом зі своїм духовним провідником о. Єремією Ломницьким і о. Кирилом Селецьким, заснували перше в Україні жіноче Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії, яке згуртовувало людей для апостольської праці. Посвятивши себе цій справі, сестра Йосафата дбала про моральне піднесення українського народу, його культурне і духовне збагачення.

Сестри Згромадження опікувались хворими, засновували притулки для дітей, навчали Катехизму молодь і старших, дбали про охайність сільських церков та брали активну участь у парафіяльному житті. Померла Йосафата у 1919 році.