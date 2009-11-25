В Азовському морі зіткнулися два теплоходи

Cьогодні о 06.57 теплохід «Santa Victoria» (прапор Коморські острови), прямуючи під лоцманським проведенням з порту Єйськ (Російська Федерація), зіткнувся з теплоходом «Beryl» (прапор Сьерра-Леоне), який стояв на якорі в Азовському морі, внаслідок чого останній затонув.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку.

«Beryl» був завантажений металобрухтом, на борту були 11 членів екіпажу (4 громадянина Азербайджану, 7 громадян Грузії) і один лоцман.

«Santa Victoria» був завантажений пшеницею, на борту 14 членів екіпажу (всі члени екіпажу - громадяни України) і один лоцман.

Всі члени екіпажу теплоходу «Beryl» і лоцман врятовані та знаходяться на «Santa Victoria». Внаслідок зіткнення теплохід «Santa Victoria» одержав пошкодження носової частини, пробоїну вище ватерлінії та втратив якір.

Оператором судна запропоновано здійснити перехід теплоходу «Santa Victoria» до порту Керч для подальшого розслідування цієї серйозної аварії і репатріації врятованого екіпажу, зазначили в Мінтрансі.

Близько 14-ї год. до теплоходу «Santa Victoria» ошвартувалося прикордонне судно Вельбот-59 під прапором Російської Федерації, яке висадило на борт оглядову групу прикордонників, які вимагають від капітана судна здійснити перехід до порту Темрюк (Російська Федерація) для розслідування аварійної події.

Подальша інформація щодо стану судна та судновласників з’ясовується.