Податківці хочуть мати доступ до банківських таємниць

Державна податкова адміністрація України ініціює внесення низки змін до Закону України «Про Державну податкову службу в Україні», якими передбачається продовження термінів податкових перевірок. Відповідний законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності органів державної податкової служби)”, оприлюднено на сайті ДПАУ.

У документі також пропонується передбачити можливість переривання планових і позапланових податкових перевірок з подальшим їх відновленням.

У законопроекті також пропонується спростити процедуру отримання від платників податків, Національного й комерційних банків інформації про обсяги і оборот коштів на рахунках суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема про валютну виручку. На сьогодні для отримання таких даних необхідне відповідне рішення суду. ДПАУ пропонує скасувати цю вимогу.

У законопроекті також передбачені зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність». Зокрема, пропонується встановити норму, відповідно до якої обмеження з отримання інформації, що містить банківську таємницю, не розповсюджуються на посадовців податкових органів, які в рамках наданих Законом України “Про державну податкову службу в Україні” повноважень здійснюють функції податкового і валютного контролю.

«Користуючись достатньо широкими трактуваннями визначеного в Законі України “Про банки й банківську діяльність” поняття “банківська таємниця”, банки відмовляють контролюючим органам у наданні практично всіх документів про діяльність клієнтів (наприклад, кредитові, депозитні й інші договори), що практично унеможливлює підтвердження проведених витрат», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Крім того, в ДПАУ вважають, що чинним законодавством надаються певні привілеї банкам порівняно з іншими платниками податків у частині розкриття інформації про власні операції, пов`язані з визначенням доходів і витрат і, відповідно, - з оподаткуванням.