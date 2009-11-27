Тігіпко: Нафтогаз сплатив Газпрому лише 1,5 мільярда власних коштів

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що промисловості та економіці потрібна не стабільна, а справедлива ціна на газ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував заяву прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про те, що ціна газу у першому півріччі 2010 року дорівнюватиме середній ціні на газ цього року, або 234 доларів за тисячу кубометрів. При цьому, за найбільш оптимістичними оцінками, вартість палива наступного року становитиме 295 доларів, а МВФ прогнозує 338 доларів.

«Сьогодні в «Нафтогазу» немає можливості дотувати споживачів газу, тому що сама ця компанія – на бюджетних дотаціях», - сказав С.ТІГІПКО.

«Щоб стримувати ціну газу для промисловості, «Нафтогазові» потрібно буде або ж радикально знижувати свою маржу і витрати на транспортування, або ж залазити в нові борги. Інших джерел коштів для субсидування економіки у компанії просто немає», – вважає С.ТІГІПКО.

За його словами, водночас подальше нарощування кредиторської заборгованості дедалі підвищує ризик банкрутства держкомпанії. Так, компанія вже не спроможна самостійно обслуговувати свої зобов’язання. «За десять місяців цього року «Нафтогаз» купив газу на $4,6 млрд., з них лише півтора мільярда – власні ресурси компанії. Решта – позики, розстрочки й дотації», – зазначив С.ТІГІПКО.

«Стабільність – це не завжди добре, – стверджує кандидат у президенти. – Якщо для такої стабілізації влада задіє всі ресурси державної фінансової машини, ефект може виявитися сумнівним. Тим більше, що зараз йдеться про завищені ціни російського газу внаслідок недосконалості формули її розрахунку», - резюмував С.ТІГІПКО.