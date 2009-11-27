Нацбанк на спецаукціоні продав 937 тис. швейцарських франків

18:15, 27 листопада 2009
Суспільство
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В аукціоні взяли участь 5 банків

Національний банк України сьогодні на спеціальному аукціоні з продажу валюти для фізичних осіб і фізосіб-підприємців продав 937 тис. швейцарських франків за курсом 7,97 грн./швейцарський франк.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією Нацбанку, в аукціоні взяли участь 5 банків: АКБ «Укрсоцбанк», АКІБ «УкрСиббанк», АТ «ОТП Банк», АТ «Укрексімбанк» і ПАТ «Універсал Банк».

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого 2009 р. Нацбанк України почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, взятими у валюті.

Банки мають забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми купівлі на сплату пенсійного збору.

Операції з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, придбаної на валютному аукціоні, здійснюються виключно на безплатній основі.

 

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