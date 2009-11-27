Звіт мера Одеси транслювався на площу

Сьогодні мер міста Едуард ГУРВІЦ відзвітував перед городянами про виконану в 2008 році роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, близько тисячі прихильників Е.ГУРВІЦА зібралася перед будівлею міськради, щоб заслухати звіт мера перед виборцями, який транслювався з великого залу на величезний світлодіодний екран біля мерії й передавався деякими місцевими телекомпаніями.

«Хочу, щоб ви знали, - заявив, зокрема, Е.ГУРВІЦ, - що бюджет Одеси зріс за останні 4 роки майже в 3 рази і становив у звітному 2008 році 2 млрд. 100 млн. грн.» Всупереч складній економічній ситуації Одеса зуміла зібрати до бюджету розвитку минулого року фінансові кошти, що в 2 рази перевищили аналогічний показник Донецька, і в 5,5 разів - обсяг бюджету розвитку Дніпропетровська.

Зокрема, мерія продовжила прозору практику земельних торгів у формі аукціонів, затверджуючи стартові ціни на сесіях міськради. Всього з 2005 року продано 64 земельних ділянки, з урахуванням продажу права оренди, на загальну суму 320 млн. грн. За результатами 2008 року бюджет також поповнився 20 млн. грн. Ще 50 млн. грн. надійшли від орендної плати за землю, що в 1,3 раза більше, порівняно з 2007 роком.

Ці та інші кроки зі зміцнення міської економіки, за словами Е.ГУРВІЦА, дозволили «зберегти потенціал розвитку: міські служби покращували якість доріг, мереж електропостачання й водопостачання, транспортного сполучення. Місто продовжувало розвиватися, стаючи привабливішим також для гостей і туристів, достатньо сказати, що вдалося збудувати 7 нових сучасних готелів».

1,8 млрд. грн. капіталовкладень було освоєно в 2008 році, приміром, на будівництві житла - на 15% більше, ніж у попередньому. Введено в експлуатацію 201 житловий будинок загальною площею 490 тис. кв. метрів, із них 40 багатоповерхових житлових будинків на 5500 квартир. За рахунок діяльності будівельного комплексу покращили житлові умови 590 сімей. Райадміністрації забезпечили житлом 263 сім`ї, зокрема 64 сім`ї відселили з аварійного фонду. Ще 327 квартир надано забудовникам у порядку відселення із зони майбутнього будівництва.

Як підкреслив Е.ГУРВІЦ, «безкоштовне надання житловій площі, відселення громадян із аварійних будинків міською радою й забудовниками, покращення житлових умов шляхом придбання громадянами квартир у власність дозволило за 2005-2008 роки зменшити на третину кількість сімей, які перебувають на квартирному обліку».

За словами міського голови, мерія не відмовилася «від жодної з пріоритетних цілей, не було згорнуто або скорочено обсяги жодної значущої соціальної програми. І справа зовсім не в показному оптимізмі». Е.ГУРВІЦ навів конкретні цифри: соціально незахищені верстви населення отримали адресну допомогу в обсязі близько 50 млн. грн., що на 7 млн. більше, порівняно з аналогічними показниками 2007 року. 16 тисяч одеситів отримали адресну допомогу на оплату комунальних послуг.

Крім того, понад 4 тис. городян отримали від мерії допомогу, оскільки вони через різні обставини опинилися в складній ситуації. Успішно діяла також програма "Соціальна карта одесита", що передбачає адресну допомогу нужденним. "Кожне звернення одеситів за допомогою було предметом ретельного й доброзичливого розгляду", - підкреслив Е.ГУРВІЦ.

Разом із тим, зазначив він, мерія послідовно протидіяла спробам самовільних захоплень міської землі, причому спроби відчуження земель місцевих санаторіїв жорстко присікатимуться й надалі. «Одеса – найбільший центр туризму, і ми не дозволимо "добити" заповідні фонди, до чого раніше були причетні й екс-депутати міськради, - акцентував Е.ГУРВІЦ.

Мер нагадав, що в 2008 році в Одесі пройшли День Європи і Європейський день сусідства, а також Тиждень місцевої демократії, які отримали високу оцінку європейських гостей із Ради Європи. Сороковим порідненим містом стало китайське місто-партнер Одеси – Нінбо. І в тому ж 2008 році Одеса стала членом Ліги історичних міст – авторитетної міжнародної організації, яка об`єднує понад 70 міст різних країн, що мають великий історико-культурний потенціал.