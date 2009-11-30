Убили начальника зміни служби охорони Запоріжсталі

У Запоріжжі вбито начальника зміни служби охорони ВАТ «Запоріжсталь».

Як повідомили УНІАН у керівництві запорізького главку міліції, злочин був скоєний напередодні близько 6-ї ранку на вулиці Українській.

«Невідомий спочатку випустив у чоловіка обійму з травматичного пістолета, після чого завдав йому ще кілька ножових поранень», - повідомили в керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області. Після скоєння злочину той, хто стріляв, зник, потерпілий був доставлений у 5-у міську лікарню, де від одержаних поранень помер.

За попередніми даними, злочин скоєно не з корисливою метою, нічого з речей потерпілого не було викрадено.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України – навмисне вбивство. Ведеться слідство.