У Запоріжжі застрелили власника магазина елітних годинників і подарунків

У Запоріжжі застрелено бізнесмена – власника магазина елітних годинників і подарунків «Валенсія».

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, злочин було скоєно сьогодні, 30 листопада, на території Запорізького району області. «Бізнесмена було госпіталізовано з кульовим пораненням в черевну порожнину, від якого він і помер в лікарні», - повідомили в ГУ МВС України у Запорізькій області.

За підозрою у скоєнні цього злочину затримано охоронця одного з дачних кооперативів на території Запорізького району, де, за неофіційними даними, мав дачу загиблий.

У Запорізькому главку міліції стверджують, що, за попередніми даними, злочин було скоєно на побутовому ґрунті, проте однозначно причини надзвичайної події буде з’ясовано лише під час слідства у кримінальній справі, яку порушено за ст. 115 Кримінального Кодексу України.