Вкладники «Надра» після виборів дізнаються, що гроші їм не повернуть?

Питання банку «Надра» до президентських виборів вирішено не буде, вважає екс-заступник глави Національного банку України Сергій ЯРЕМЕНКО.

Про це він заявив у бесіді з кореспондентом УНІАН.

За його словами, ситуацію в «Укрпромбанку», банку «Надра» та інших великих банках, які опинилися у важкому фінансовому становищі, Нацбанк мав вирішувати ще восени минулого року ухваленням ряду жорстких заходів. Сьогодні ж банківську систему охопила системна криза, і зараз важко створити конкретний рецепт оздоровлення для того чи іншого банку.

С.ЯРЕМЕНКО відзначив, що тема рекапіталізації банків державою завжди мала масу питань без відповідей.

«Виходить, що ми приватний капітал витягуємо за рахунок платників» податків, - сказав він.

На думку експерта, сьогодні держава не має вільних ресурсів для того, щоб підтримати банки. При цьому, якщо влада все ж заявляє про намір провести рекапіталізацію низки великих банків, то виникає запитання, чому підтримують лише великі банки.

«А хто сказав, що вкладники великих банків кращі, ніж вкладники дрібних банків? Чому саме великий банк треба рятувати? - запитує С.ЯРЕМЕНКО. - Великий банк раніше потрібно було рятувати, щоб не допустити панічних настроїв на ринку. Якщо ж цього не сталося (паніки після того, як банк таки опинився у складній фінансовій ситуації - УНІАН), то вже не важливо, який це банк - великий чи дрібний. Сьогодні ніхто не хоче взяти на себе відповідальність і сказати, що гроші повернути неможливо. Тому триває це стояння на місці, ресурсу немає, а додаватися будуть вкладники інших банків».

На його думку, до президентських виборів питання банку «Надра» не буде вирішено, а після виборів їм, найімовірніше, опікуватиметься інша влада.

«Ми увійшли до ситуації, коли важко побачити вихід і ніхто не хоче сказати правду. Це такий стан, коли Нацбанк не робить кроків, які необхідні, а готує, так би мовити, подарунок для нової влади, тобто коли все ж доведеться рубати цей гордіїв вузол і ми справді дізнаємося, скільки банків банкротів, - сказав С.ЯРЕМЕНКО. - До виборів це питання не вирішать, безумовно. Може бути визначено, що так, ми принципово вирішуватимемо, всі наміри висловили, всі знову заспокоїлися і на півроку про це забули».

Як повідомляв УНІАН, виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ 11 листопада п.р. заявив, що Міністерство фінансів України до кінця тижня (до 15 листопада) сподівається одержати рішення ради кредиторів щодо реструктуризації зовнішніх зобов`язань банку «Надра». За його словами, представники уряду також беруть участь в переговорному процесі з реструктуризації зобов`язань банку.

Загальний обсяг зовнішніх зобов`язань банку «Надра» становить близько 830 млн. грн. На сьогодні вже реструктуровано близько чверті цієї суми.

17 листопада директор Департаменту участі держави у капіталізації банків Міністерства фінансів України Теймур БАГІРОВ повідомив, що переговори з реструктуризації зовнішніх зобов`язань банку «Надра», які планувалося закінчити до 15 листопада, затягуються.

Довідка УНІАН. ВАТ КБ «Надра» почало свою діяльність у жовтні 1993 року.

Активи банку на 1 жовтня 2009 року становили 25,893 млрд. грн., зобов`язання – 25,392 млрд. грн., власний капітал – 500,571 млн. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн.

За підсумками 9 міс. 2009 року «Надра Банк» одержав збитки у розмірі 1,34 млрд. грн.

Найбільшими акціонерами банку «Надра» станом на 1 липня 2009 року були компанії «Novartik Trading Limited» (60,9967%) і «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

У банку «Надра» з 10 лютого 2009 року введено тимчасову адміністрацію.