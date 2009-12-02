Скільки Нафтогаз заплатить Газпрому за листопад

НАК «Нафтогаз Україна» у грудні повинна буде заплатити за куплений у "Газпрому" в листопаді російський газ близько 770 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Ця сума, приблизно, 770 млн. дол.», - сказав він.

При цьому І.УМАНСЬКИЙ зазначив, що розрахунок планується провести, як завжди, у встановлені терміни, і на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів обговорюватиметься питання, за рахунок яких коштів провести оплату.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявив, що компанія вчасно розрахується за одержаний в листопаді-грудні ц.р. російський природний газ.

«Ми розрахуємося вчасно, розрахуємося грошима. І у листопаді, і в грудні, і у січні...», - сказав О.ДУБИНА.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р. НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Досі Україна своєчасно і в повному обсягу розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.