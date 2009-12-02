Посол США в Україні вручив копії вірчих грамот
18:19, 02 грудня 2009Суспільство
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Оригінали - для Президента
Новопризначений посол США в Україні Джон ТЕФФТ вручив міністру закордонних справ України Петру ПОРОШЕНКУ копії вірчих грамот.
Як передає кореспондент УНІАН, Дж.ТЕФФТ сказав «Я щасливий бути сьогодні тут і вручити вам копії вірчих грамот. Оригінали будуть вручені Президенту України, як це передбачено протоколом».
У свою чергу П.ПОРОШЕНКО побажав новопризначеному послу США плідної роботи під час перебування в Україні.
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