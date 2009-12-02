Посол США в Україні вручив копії вірчих грамот

Новопризначений посол США в Україні Джон ТЕФФТ вручив міністру закордонних справ України Петру ПОРОШЕНКУ копії вірчих грамот.

Як передає кореспондент УНІАН, Дж.ТЕФФТ сказав «Я щасливий бути сьогодні тут і вручити вам копії вірчих грамот. Оригінали будуть вручені Президенту України, як це передбачено протоколом».

У свою чергу П.ПОРОШЕНКО побажав новопризначеному послу США плідної роботи під час перебування в Україні.