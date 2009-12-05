Кабмін виділив акваторію морпорту «Усть-Дунайськ»

Кабінет міністрів України своєю постановою надав акваторію у користування морському торговельному порту «Усть-Дунайськ» (Одеська обл.).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, територію закріплено у межах акваторії ковша порту, морського підхідного каналу, району якірних стоянок № 367, 368, 369, 370 і 397, акваторії гирла Прірва, акваторії річки Дунай поблизу причалу вантажного району і причалу морського вокзалу в с. Вилкове, а також акваторії портопункту Кілія, до якого належить водний простір Кілійського гирла Дунаю від 42-го до 54-го кілометра.

Рішення ухвалене за умови недопущення надалі передачі зазначеної акваторії чи її частин іншим суб`єктам господарювання. На порт покладена відповідальність за забезпечення безпеки судноплавства у межах його акваторії.

Довідка УНІАН. Морпорт "Усть-Дунайськ" розташовано у південній частині Жебріянської бухти Чорного моря, він межує з очаківським гирлом Дунаю.

Порт спеціалізується на перевалюванні вантажів з морських суден на річкові для подальшого транспортування Дунаєм і навпаки.

Виробнича потужність порту становить 4 млн. тонн вантажів на рік.