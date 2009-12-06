Уряд створив комісію з розслідування аварії на Вінниччині

Уряд створив комісію з розслідування причин дорожньо-транспортної пригоди у Вінницькій області, в результаті якої загинули 10 осіб.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, комісію створено за дорученням першого віце-прем`єр міністра Олександра ТУРЧИНОВА.

Урядову комісію очолив заступник міністра транспорту та зв`язку Петро КРАВЧУК, його заступником став директор Департаменту ДАІ УМВС Сергій КОЛОМІЄЦЬ. Комісія вже розпочала роботу на місці аварії, зазначили в Кабміні.

О.ТУРЧИНОВ від імені уряду висловив співчуття родинам людей, загиблих через трагічну подію.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня о 21.30 на автодорозі поблизу cела Райгород на Вінниччині під час руху вантажного автомобіля з невстановлених обставин від’єднався причеп. Після від’єднання причеп виїхав на смугу зустрічного руху та зіштовхнувся з вантажно-пасажирським автобусом Фольксваген-Транспортер, водій якого перевозив 11 пасажирів.

Внаслідок ДТП 10 осіб - водій та дев’ять пасажирів автобусу – загинули, ще двоє пасажирів автобусу травмовано.