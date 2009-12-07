У страшній пожежі в Пермі загинув українець

У пожежі у нічному клубі в Пермі (Росія) загинув громадянин України.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ.

"За інформацією посольства України в РФ, серед загиблих під час трагедії в місті Перм є один громадянин України. Родичі загиблого поінформовані.", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, у ніч на суботу в пермському нічному клубі "Хромая лошадь" сталася пожежа, внаслідок якої загинуло 112 осіб. Також госпіталізовано більше 120 постраждалих.

Українська правда