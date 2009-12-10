Збір старих люмінесцентних ламп залишається поза контролем

Державна екологічна інспекція Азовського моря стурбована, що в Україні не розроблено механізм збору в населення небезпечних люмінесцентних ламп для їх утилізації.

Як передає кореспондент УНІАН, у державній екоінспекції Азовського моря повідомили, що саме їхня структура здійснює на підприємствах контроль за збором, зберіганням й передачею на утилізацію люмінесцентних ламп, що містять ртуть. Лампи збираються в металеві ємності, що забезпечують цілісність, перевозяться спецтранспортом і передаються спеціалізованим підприємствам, що мають ліцензію на утилізацію.

Зовсім по-іншому йде ситуація з прийомом люмінесцентних ламп у жителів міста. Механізм їх прийому просто відсутній. Із боку ЖЕКів робота з цього питання не проводиться. Місцеве населення викидає лампи в контейнери для збору побутових відходів, вони вивозяться на звалище ТПВ. У результаті відбувається їх бій і виділення в атмосферне повітря парів ртуті.

Інспектори-екологи визнають, що головною перевагою цих ламп є споживання ними електроенергії на 70% менше, ніж звичайною лампою розжарювання. Але населення має задуматися, яку шкоду вони можуть принести навколишньому природному середовищу й здоров`ю людини. Люмінесцентні лампи містять ртуть і відносяться до першого й найвищого класу небезпеки, до них застосовуються певні вимоги щодо їх зберігання, видалення й утилізації.

Зараз це питання для населення залишається відкритим і вимагає швидкого вирішення, підкреслили у держекоінспекції.