У Києві пограбували «Райффайзен Банк Аваль»

Учора вдень у Голосіївському районі Києва було скоєно пограбування відділення «Райффайзен Банку Аваль», розташованого на Столичному шосе, 90.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, о 14.20 невідомий чоловік за відсутності відвідувачів зайшов до цієї фінансової установи та, погрожуючи пістолетом, вимагав у касира віддати йому гроші. Отримавши 160 тис. грн., він зник з місця події.

Як зазначили у столичній міліції, відділення було оснащено камерами спостереження, записи яких вилучені для вивчення, а що стосується фізичної охорони, то її в цій фінансовій установі не було. Втім, касири встигли натиснути на так звану «тривожну кнопку», але приватна охорона, яка обслуговує це відділення, приїхала занадто пізно.

Порушено кримінальну справу за ч. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Особа, яка скоїла злочин, встановлюється і розшукується.