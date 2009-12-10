Невідомий пограбував банк у Донецьку

Сьогодні в Донецьку невідомий під загрозою пістолета пограбував відділення «Правекс-банку».

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

Згідно з повідомленням, сьогодні удень близько 13.10 у відділенні «Правекс-банку», яке розташоване по вул. Кірова у Кіровському районі Донецька, невстановлений зловмисник під загрозою пістолета заволодів грошима фінансової установи, після чого втік.

За інформацією начальника Кіровського райвідділу міліції Володимира ЗІБОРОВА, співробітники банку натискали «тривожну кнопку», проте представники охоронної фірми прибули після того, як нападник залишив місце злочину.

Міліцією був введений план «Перехоплення», ведеться розшук злочинця.