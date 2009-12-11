Німеччина повернула 488 античних монет, вивезених "чорними археологами"

В Україну повернуто 488 античних монет Боспорського Царства, зроблених із золота, срібла та міді, вилучених у злочинців транснаціонального угрупування.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності Міністерства внутрішніх справ України.

Ціна нумізматичної колекції при її аукціонному продажу, за оцінками фахівців, становить мінімум 80 тис. євро.

Як інформують в МВС України, злочинне угруповання вдалося викрити завдяки ефективній співпраці між правоохоронними органами Німеччини, особливо поліції федеральної землі Гессен.

Транснаціональна злочинна група складалася із громадян ФРН, які походять з колишнього СРСР, та громадян Росії, які займалися нелегальним перевезенням та незаконною торгівлею культурними цінностями, що були здобуті шляхом «чорних» археологічних розкопок на Кримському півострові.

Рідкісні античні монети працівники поліції федеральної землі Гессен вилучили у злочинців ще у грудні 2006 року. Цінні монети злочинці намагалися незаконно реалізувати через один з відомих нумізматичних аукціонів у Німеччини. Прокуратура при Земельному суді в місті Гессен порушила кримінальну справу.

В ході розслідувань Поліція Гессену та ГУБОЗ МВС України встановили, що цією організованою злочинною групою у період з 2003 по 2006 роки через відомий нумізматичний аукціон в Баварії було незаконно продано значну кількість окремих античних монет з Північного Причорномор’я на суму близько 70 тис. євро.

Під час проведення слідства з боку керівництва МВС України та ГУБОЗ МВС України неодноразово порушувалося клопотання про передачу вилученої нумізматичної колекції в Україну як дуже важливої історично-культурної спадщини українського народу і важливого речового доказу.

Зважаючи на неодноразові звернення з боку МВС України, відповідне клопотання Національної академії наук України, а також за підтримки Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні та Посольства України у ФРН, Уряд федеральної землі Гессен 18 листопада цього року прийняв рішення про повернення Україні зазначених колекційних монет.

Відповідним рішенням Кабінету міністрів України ця колекція, що має надзвичайно високу історичну цінність, передається через міністра внутрішніх справ до Національної Академії наук України (Інституту археології) для її ґрунтовного наукового дослідження, публікації результатів цього дослідження, яке дозволить зробити цю колекцію частиною національного та світового історично-культурного спадку, а також для внесення рекомендацій щодо її подальшого розміщення у державному музейному фонді.

Урочисто передали колекцію делегація федеральної землі Гессен у складі представників Міністерства науки та мистецтва та правоохоронних органів Гессену.