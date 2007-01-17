В учасників полювання з Кушнарьовим взяли підписки про невиїзд

Міліція відпрацьовує всі можливі версії поранення народного депутата України Євгена Кушнарьова, який сьогодні помер в Ізюмській лікарні на Харківщині.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру громадських зв`язків Головного управління МВСУ в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, «всі можливі версії скоєного розглядаються, і жодній з них поки що не надається переваги».

За її інформацією, розслідування кримінальної справи за фактом вогнепального поранення Є.КУШНАРЬОВА, яке він отримав 16 січня на території мисливських угідь поблизу селища Червоний Шахтар в Ізюмському районі Харківської області, проводить Головне управління МВС України в Харківській області.

Ізюмською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за статтею 128 Кримінального кодексу України – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Стосовно окремих учасників трагедії обрано запобіжний захід - підписка про невиїзд.

Кримінальну справу передано для проведення досудового слідства до відділу з розслідування тяжких тілесних ушкоджень та злочинів проти особи слідчого управління ГУМВС України в Харківській області, де створено спеціальну слідчо-оперативну групу, до її складу включені кваліфіковані працівники слідчих та оперативних підрозділів.

У ході розпочатих слідчих дій встановлюються детальні обставини події, ведуться опитування їх учасників, свідків та очевидців, призначено відповідні експертизи, поінформувала Л.ВОЛКОВА.