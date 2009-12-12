Ющенко їде на Тернопільщину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Тернопільської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планується, що він візьме участь в урочистостях з нагоди надання Тернопільському державному технічному університету ім. І.Пулюя статусу «Національного».

Об 11.00 захід у прямому ефірі транслюватимуть НТКУ, НРКУ та Всесвітня служба «УТР».

Також у Тернополі В.ЮЩЕНКО буде присутнім на відкритті нового стаціонарного корпусу комунального закладу «Тернопільське районне територіальне медичне об’єднання».