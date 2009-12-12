Тимошенко підтримає об'єднання всіх об'єднань вкладників
"Головне - можливість впливати на Нацбанк"
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтримує ініціативу створення конгрес усіх об’єднань вкладників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на зустрічі з вкладниками «Укрпромбанку» и «Родовід Банку», коментуючи пропозицію, висловлену представником запорізької Спілки захисту вкладників.
«Я сприймаю вашу пропозицію про створення єдиного конгресу всіх громадських організацій, всіх об’єднань вкладників, починаючи з радянських часів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Глава уряду дала відповідне доручення Секретаріату Кабінету міністрів.
«Сумнівів немає. Головне - це мати можливість впливати на Національний банк, який сьогодні має дві третини складу, який має у власності ті банки, які сьогодні депозити не повертають», - додала вона.
«Я переконана, що це невідкладно потрібно робити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО і подякувала за цю пропозицію.