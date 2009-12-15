Топ-10 найбільших бізнесменів-філантропів України
Рейтинг щотижневика "Контракти"
Український діловий щотижневик «Контракти» за даними з відкритих джерел та експертною оцінкою склав рейтинг десяти найбільших бізнесменів-філантропів України.
Зокрема, експертному рейтингу присвячено спецпроект «Люди добрі - 2009» у вчорашньому номері видання (№50 від 14 грудня 2009 року).
|Рінат Ахметов
Крім того, у десятку потрапили Петро ПОРОШЕНКО, Петро ПИСАРЧУК, Петро БАГРІЙ та Вадим НОВІНСЬКИЙ. Останнє, 10-те місце, журнал віддав Містеру Ікс - бізнесменам, які не афішують меценатство. Адже при аналізі даних у експертів склалося враження, що деякі бізнесмени жертвують не менше, ніж фігуранти рейтингу.
Діяльність бізнесменів-філантропів оцінювалася експертами за п’ятибальною шкалою за чотирма критеріями: системність, результативність, соціальна значимість, обсяги вкладених коштів.