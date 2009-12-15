Топ-10 найбільших бізнесменів-філантропів України

Український діловий щотижневик «Контракти» за даними з відкритих джерел та експертною оцінкою склав рейтинг десяти найбільших бізнесменів-філантропів України.

Зокрема, експертному рейтингу присвячено спецпроект «Люди добрі - 2009» у вчорашньому номері видання (№50 від 14 грудня 2009 року).

Так, перше місце у рейтингу посів Рінат АХМЕТОВ, президент Благодійного фонду «Розвиток України» - обсяг коштів, спрямованих на благодійність у 2008 році, склав 29 млн. доларів; друге місце посів Віктор ПІНЧУК, засновник благодійного фонду Віктора Пінчука, - 25,7 млн. доларів; третє місце – Олександр ФЕЛЬДМАН, президент однойменного міжнародного благодійного фонду – 5,9 млн. грн. на благодійність у 2008-му-першій половині 2009 року; четверте – Євген ЧЕРНЯК, Благодійний фонд «Патріот Запоріжжя» - 5 млн. грн.; п’яте – бізнесмен Сергій ТАРУТА (даних немає).

Крім того, у десятку потрапили Петро ПОРОШЕНКО, Петро ПИСАРЧУК, Петро БАГРІЙ та Вадим НОВІНСЬКИЙ. Останнє, 10-те місце, журнал віддав Містеру Ікс - бізнесменам, які не афішують меценатство. Адже при аналізі даних у експертів склалося враження, що деякі бізнесмени жертвують не менше, ніж фігуранти рейтингу.

Діяльність бізнесменів-філантропів оцінювалася експертами за п’ятибальною шкалою за чотирма критеріями: системність, результативність, соціальна значимість, обсяги вкладених коштів.