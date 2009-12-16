Фонд держмайна виставив на продаж київський ЦУМ

Фонд державного майна України (ФДМ) оголосив приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 39,647% держпакету акцій ВАТ "Київський центральний універмаг" (ЦУМ).

Про це повідомляється в офіційному виданні ФДМ "Відомості приватизації".

Згідно з наданою інформацією, стартова ціна держпакету, що виставляється на продаж, становить 25 млн. 618 тис. грн.

Відповідно до конкурсних умов, покупець зобов`язаний протягом року перерахувати на рахунок ЦУМу інвестиції на загальну суму не менш як 10 млн. грн., не допускати протягом 5 років продажу всього або значної частини майна універмагу, не звільняти співробітників універмагу протягом півроку з моменту купівлі тощо.

Конкурс відбудеться через 50 днів після його оголошення.

Довідка УНІАН. ВАТ «Київський центральний універмаг» створено у 1996 році, спеціалізується на роздрібній торгівлі.

39,647% акцій компанії володіє Фонд держмайна України.

Правом власності на будівлю ЦУМу (вул. Хрещатик) площею 21,7 тис. квартири м володіє створене на його базі ЗАТ.