Фонд держмайна виставив на продаж київський ЦУМ
Стартова ціна - 25 млн. 618 тис.
Фонд державного майна України (ФДМ) оголосив приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 39,647% держпакету акцій ВАТ "Київський центральний універмаг" (ЦУМ).
Про це повідомляється в офіційному виданні ФДМ "Відомості приватизації".
Згідно з наданою інформацією, стартова ціна держпакету, що виставляється на продаж, становить 25 млн. 618 тис. грн.
Відповідно до конкурсних умов, покупець зобов`язаний протягом року перерахувати на рахунок ЦУМу інвестиції на загальну суму не менш як 10 млн. грн., не допускати протягом 5 років продажу всього або значної частини майна універмагу, не звільняти співробітників універмагу протягом півроку з моменту купівлі тощо.
Конкурс відбудеться через 50 днів після його оголошення.
Довідка УНІАН. ВАТ «Київський центральний універмаг» створено у 1996 році, спеціалізується на роздрібній торгівлі.
39,647% акцій компанії володіє Фонд держмайна України.
Правом власності на будівлю ЦУМу (вул. Хрещатик) площею 21,7 тис. квартири м володіє створене на його базі ЗАТ.