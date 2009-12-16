У Луцьку знову закривають на карантин усі школи

У Луцьку в зв’язку із захворюваністю учнів на грип на ГРВІ на карантин закривають усі школи.

Як повідомили УНІАН у міському управлінні освіти, з 18 по 24 грудня в усіх навчальних закладах Луцька буде оголошено карантин.

Наразі навчання припинено уже в чотирьох школах міста та 31 школі загалом в області.

План відпрацювань занять поки узгоджується, зазначили в управлінні освіти.

Як повідомила заступник начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДА Марія ГОГОША, наразі рівень захворюваності становить 90,9,9 на 10 тис. населення, тоді як епідпоріг для області - 75,5 на 10 тис. населення. За останню добу до медиків у зв’язку з грипом та ГРВІ звернулося 1 тис. 964 особи, з них 1 тис. 351 – дитина. Госпіталізовано 78 осіб, з них 47 – дітей.