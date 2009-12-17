У Донецьку через снігові замети зупинили потяги

На залізничній станції в Донецьку через негоду - завірюхи і снігові замети - стоять потяги.

Про це кореспондентові "Острова" повідомили в довідковій залізничного вокзалу.

"Потяги стоять. Ми не знаємо, що буде до полудня, чи буде рух потягів. Поки частина потягів затримується, інша - стоїть", - пояснили в довідковій.

У довідковій донецького аеропорту повідомили, що виліт і прибуття різних рейсів через негоду також затримується на декілька годин.