У Донецьку через снігові замети зупинили потяги

11:27, 17 грудня 2009
Суспільство
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Затримуються літаки

На  залізничній станції в Донецьку через негоду - завірюхи і снігові замети - стоять потяги.

Про це кореспондентові "Острова" повідомили в довідковій  залізничного вокзалу.

"Потяги стоять. Ми не знаємо, що буде до полудня, чи буде рух потягів. Поки частина потягів затримується, інша - стоїть", - пояснили в  довідковій.

У довідковій донецького аеропорту повідомили, що виліт і прибуття різних рейсів через негоду також затримується на декілька годин.

 

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