У Донецьку через снігові замети зупинили потяги
11:27, 17 грудня 2009Суспільство
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Затримуються літаки
На залізничній станції в Донецьку через негоду - завірюхи і снігові замети - стоять потяги.
Про це кореспондентові "Острова" повідомили в довідковій залізничного вокзалу.
"Потяги стоять. Ми не знаємо, що буде до полудня, чи буде рух потягів. Поки частина потягів затримується, інша - стоїть", - пояснили в довідковій.
У довідковій донецького аеропорту повідомили, що виліт і прибуття різних рейсів через негоду також затримується на декілька годин.
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