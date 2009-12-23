Литвин: Україна має ввійти до ЄЕП
Спікер перебуває на Донеччині
Кандидат на пост Президента України, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН переконаний, що Україна для свого розвитку має ввійти до Єдиного економічного простору.
Про це він заявив сьогодні під час зустрічей з трудовими колективами Донеччини, повідомили УНІАН у прес-службі В.ЛИТВИНА.
«35% українського експорту припадає на Росію та країни СНД - це більше ніж на всі 40 країн Європи. Отже, не тільки братні стосунки, але й економічні розрахунки свідчать про необхідність нашого співробітництва», - сказав В.ЛИТВИН.
Він зауважив, що ЄЕП – джерело стабільних замовлень для національної промисловості та сільського господарства, а значить – нові робочі місця та достойна оплата праці.
Оцінюючи конкурентоспроможність українських виробників на світових ринках, В.ЛИТВИН зауважив, що українська продукція була «запитаною і є запитаною на пострадянському просторі». Наразі, за його словами, Україну не допускають на інші ринки, а якщо допускають, то неохоче, висуваючи вимоги, які завідомо не можна виконати.