Ющенко: НАТО - це гарантія незалежності України

Вступ до НАТО - це гарантія незалежності України, наголошує Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Про це він сказав в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер», відповідаючи на запитання журналістів. "Наша участь в європейській системі безпеки - це тотожність нашої незалежності", - сказав він.

В.Ющенко послався на статистику, згідно з якою кількість прихильників вступу до НАТО за роки його президентства збільшилася з 14% до 33%. "Це динаміка успішна", - підсумував він, відповідаючи на запитання журналіста, який посилався на дані Центру ім. Разумкова: прихильників вступу до НАТО в 2002 році було 32%, а нині стало 19%.

В.ЮЩЕНКО впевнений, що в разі референдуму громадяни України підтримають вступ до Альянсу, як це зробили громадяни Польщі, Чехії, Болгарії, Румунії, Угорщини, Литви, Латвії, Естонії.

Низьку підтримку курсу в НАТО Президент пояснює тим, що Україна "73 роки була під комуністичним режимом", тоді як поляки - тільки 32 роки. Він також навів приклад Іспанії, де підтримка вступу до НАТО була низькою на момент самого вступу, але швидко зросла в наступні роки.

В.ЮЩЕНКО виразив упевненість, що ніхто з його суперників на виборах: ні Віктор ЯНУКОВИЧ, ні Юлія ТИМОШЕНКО, - не проводитиме курс на вступ до НАТО.