За минулу добу від грипу та ГРЗ померла 21 людина

В Україні епідемія грипу та гострих респіраторних захворювань станом на 29 грудня забрала життя вже 675 осіб.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, в тому числі за останню добу померла 21 особа, в тому числі дитина та троє вагітних жінок.

Загалом в Україні з початку епідемії на грип та ГРЗ захворіли 3 млн. 669 тис. 751 особа, за останню добу 74 тис. 972 особи.

Госпіталізовано з початку епідемії 207 тис. 013 українців, за останню добу - 3 тис. 981 особу.

Епідемічний поріг перевищено в Криму, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській, Чернігівській областях та в Києві.

Відносно благополучна епідситуація лише в Івано-Франківській та Херсонській областях. В решті регіонах відмічається наближення до епідемічного порогу.